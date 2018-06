Consiglieri Uv, federare autonomisti

(ANSA) - AOSTA, 7 GIU - Una "unione delle forze autonomiste, unioniste progressiste che possano federarsi in un percorso di medio termine": questo lo scenario politico prospettato dal gruppo consiliare dell'Union valdotaine, in una nota diffusa oggi. I consiglieri, che hanno proposto al Comité fedéral di nominare Renzo Testolin e Joel Farcoz nella commissione politica, sottolineano anche "con totale umiltà ma anche con sano realismo" che l'Uv pur avendo avuto un "calo di consensi" rappresenta ancora il "primo movimento in Valle d'Aosta". Si tratta, secondo gli eletti unionisti di "un chiaro messaggio da parte della cittadinanza che vuole l'Uv nel ruolo centrale nella formazione di un nuovo Governo per la Valle d'Aosta".