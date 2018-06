Corte dei Conti, Giunta 2012 a giudizio per compenso a Frigerio

La Corte dei conti contesta un danno erariale di circa 60 mila euro ai componenti della Giunta regionale che nell'aprile del 2012 deliberò la prosecuzione dell'incarico all'amministratore unico del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent Luca Frigerio. Le citazioni a giudizio sono state notificate oggi e l'udienza è stata fissata ad ottobre.

Facevano parte dell'esecutivo l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e gli ex assessori Giuseppe Isabellon, Ennio Pastoret, Laurent Viérin (attuale presidente della Regione), Marco Viérin, Albert Lanièce, Manuela Zublena e Aurelio Marguerettaz. La contestazione riguarda la mancata riduzione del 10 per cento dell'emolumento, come previsto da un decreto del 2010 per gli incarichi nelle società partecipate. Rispetto all'invito a dedurre, inviato lo scorso aprile, vi è una riduzione del danno di circa 2.000 euro dovuta alla parziale prescrizione.