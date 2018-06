Sicurezza, ad Aosta auto polizia hi-tech

La questura di Aosta si dota di cinque nuove auto hi-tech in grado di presidiare il territorio con telecamere e tecnologie telematiche. E' quanto prevede il progetto Mercurio, presentato oggi dal questore Andrea Spinello, dal dirigente del Ministero dell'interno Maurizio Vallone, dal presidente della Regione Laurent Viérin e dal sindaco di Aosta Fulvio Centoz. L'iniziativa è finanziata dalla società di gestione del traforo del Gran San Bernardo Sitrasb. Le nuove autovetture cablate hanno in dotazione alcune funzioni di geolocalizzazione e di comunicazione con la sala operativa che faciliterà, tra l'altro, l'identificazione delle persone fermate, il controllo automatizzato delle vetture e i controlli diretti nelle banche dati. Inoltre, gli operatori potranno redigere in maniera automatizzata la relazione di fine turno: "Ciò comporterà un risparmio di tempo di 20 minuti per operatore - ha spiegato Vallone - equivalenti in un anno a 547 turni di servizio".

Le nuove dotazioni tecnologiche delle auto di servizio saranno nei prossimi due anni implementate con ulteriori applicazioni: rilevazione delle impronte digitali, riconoscimento facciale, verifica dell'autenticità di documenti di identità e banconote e la connessione con telecamere sui droni. "Questo è un importante step di un più articolato programma di controllo del territorio e di sicurezza dei cittadini che le istituzioni regionali hanno a cuore", ha spiegato il presidente della Regione Laurent Viérin. Nella sola città di Aosta - ha riferito il sindaco Centoz - sono operative più di 100 telecamere che sono state recentemente messe in rete e collegate con la polizia locale e che in futuro saranno visionate in tempo reale direttamente dalla sala operativa della questura.