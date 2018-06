Courmayeur capitale cultura Celtica

AOSTA - Courmayeur torna a essere la capitale della cultura celtica dal 5 all'8 luglio prossimi. Mancano infatti 30 giorni dall'avvio della 22ª edizione di Celtica Valle d'Aosta, la festa internazionale di musica, arte e cultura celtica più alta d'Europa, che si svolgerà in Val veny, nel suggestivo bosco del Peuterey. L'inaugurazione della kermesse sarà giovedì 5 luglio alle 19.30 con i primi concerti serali. Il giorno successivo si entrerà nel vivo con il mercatino artigianale a cui partecipano circa 50 artigiani. Il programma prevede 30 conferenze, oltre 100 tra stages, attività per adulti e bambini e ricostruzioni storiche, fino alla domenica sera e 40 fra concerti e spettacoli. Tutte e tre le giornate di venerdì, sabato e domenica saranno inoltre scandite da appuntamenti gastronomici con i prodotti del territorio valdostano preparati da Chef Sosia in celtic style. I protagonisti degli appuntamenti musicali saranno 13 gruppi di artisti provenienti da Scozia, Irlanda, Germania, Galles e Italia.