Calcio, 300 squadre al Trofeo Snoopy

Sono 302 le squadre che parteciperanno alle seconda edizione del Trofeo Snoopy di calcio giovanile in programma dal 14 al 17 giugno in Valle d'Aosta. La manifestazione è stata presentata a Gressan, 'cuore' dell'evento sportivo, dove è stato allestito lo Snoopy Village.

Giovedì 14 la rassegna sarà aperto dalla quarta edizione del Memorial Livio Forma, dedicato al noto giornalista radiofonico scomparso nel 2015, con 34 squadre al via. Complessivamente si giocherà in 72 campi di 31 comuni valdostani, per un totale di circa 1.500 partite. A scendere in campo 4.000 giovani calciatori tra i 6 e i 13 anni. Il torneo prevede sfide di calcio e calcio a 5 (ma anche di calcio da tavolo Subbuteo). Le squadre partecipanti provengono da 10 regioni di Italia e da Bosnia, Portogallo, Svizzera e Ungheria. Tra le novità dell'edizione 2018 c'è l'introduzione di un biglietto di ingresso di 5 euro che darà accesso a tutti i campi da gioco.