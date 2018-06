Cade da muretto, grave operaio

Sono gravi le condizioni di un operaio vittima di un incidente di lavoro in un cantiere di La Salle. Il fatto si è verificato alle 14.15 in frazione Beauregard. L'operaio, di 58 anni, valdostano è caduto da un muretto di circa un metro e mezzo ed ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico. Sul posto è intervenuto l'elicottero della protezione civile che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Aosta, dove è stato condotto in Pronto soccorso. I medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione, la prognosi è riservata.