Uv, Rini esce da Commissione politica

L'assessore regionale uscente all'istruzione e cultura, Emily Rini, abbandona la Commissione politica dell'Union valdotaine rimarcando la propria distanza dalla linea del movimento. La decisione è stata comunicata oggi in una lettera inviata al presidente dell'Uv, Ennio Pastoret.

"Sto vivendo con estrema preoccupazione l'attuale momento politico - scrive Rini - e, non condividendo la linea di gestione adottata dal Mouvement e nemmeno la linea tracciata dallo stesso in merito alle consultazioni politiche in corso, non intendo più partecipare alle attività della commissione politica". Dell'organismo fanno parte oltre al presidente Pastoret, anche Marco Sucquet (vicepresidente), il senatore Albert Lanièce e il consigliere regionale Renzo Testolin.