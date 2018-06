Uv, congresso rimane il 30 giugno

Le procedure per l'organizzazione del congresso dell'Union Valdotaine il prossimo 30 giugno sono già state avviate e per modificarne la data, come proposto dall'assessore regionale Aurelio Marguerettaz, occorre un nuovo pronunciamento del Conseil fédéral. E' quanto in sintesi afferma oggi in una nota il Comité fédéral dell'Uv. "Se ci sono dei delegati - scrive l'esecutivo unionista - che dopo aver sentito il parere delle loro sezioni considerano utile ritornare sulle loro decisioni e ritengono utile riportare la data del congresso, rispetto alle decisioni prese il 28 maggio, possono chiede al Conseil fédéral di riunirsi".