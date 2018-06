Governo, Lanièce annuncia astensione

"Con i colleghi della SVP abbiamo deciso d'astenerci nel voto di fiducia per incoraggiare il confronto con il nuovo Governo sulle autonomie speciali". Lo dichiara il vicepresidente del gruppo per le Autonomie, il senatore dell'Union Valdotaine, Albert Lanièce .



"Nel contratto di Lega e 5 Stelle le autonomie speciali non sono nominate. Per questo - spiega - è stato importante il passaggio sul loro valore che Conte ha fatto nel suo intervento". Aggiunge il senatore valdostano: "Valuteremo nel merito, sulle questioni importanti per la Valle d'Aosta come la nuova intesa finanziaria e la chiusura dei contenziosi con lo Stato Centrale". "Con il nostro voto - prosegue - puntiamo a favorire l'avvio di questo confronto, per quanto sul nuovo Governo ci siano diversi elementi che non ci convincono, dall'approccio troppo scettico sull'Europa alla sostenibilità finanziaria della flat tax e del reddito di cittadinanza".



Secondo Lanièce "la stabilità dei conti e la collocazione europea sono elementi a garanzia della nostra economia e dei risparmiatori; l'Italia ha bisogno di una politica che consolidi la crescita e la ripresa economica".