Al via primi 10 progetti Italia-Svizzera

(ANSA) - AOSTA, 5 GIU - Via libera ai primi 10 progetti riguardanti la programmazione 2014-2020 del Programma di cooperazione Italia svizzera. Lo rende noto la presidenza della Regione, dopo l'approvazione dell'autorità di gestione. Tra i progetti che prevedono attività sul territorio valdostano, saranno finanziati Eat Biodiversity, che vedrà il capofila Arev impegnato a promuovere le caratteristiche nutritive della carne bovina valdostana; Hangar Plus, con cui il Comune di Aosta e il Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione promuoveranno la destagionalizzazione dei trend turistici. Sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale verrà avviata l'iniziativa SONO, con cui Fondation Grand-Paradis, assieme ai Comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Marcel, Cogne, Introd e Aymavilles, sperimenterà nuove strategie di valorizzazione turistica, mentre nel campo dei Servizi per l'integrazione delle comunità si realizzerà WelComTech per migliorare, tramite l'utilizzo delle Ict, le politiche rivolte all'invecchiamento attivo.