Regione,via libera progetto Vda-Passport

Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr), la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Progetto Vda-Passport per l'internazionalizzazione e la promozione di partenariati di imprese in Valle d'Aosta. Il finanziamento ammonta a 1 milione e 135.813 euro, di cui 567.906 euro quota Ue, 397.534 euro quota Stato e 170.371 euro quota cofinanziamento regionale. Per l'attuazione del progetto, è stata approvata una convenzione con la Chambre valdotaine.

Vda-Passport prevede "lo sviluppo di un approccio integrato in grado di mettere in rete il territorio e le sue risorse e favorire, anche in una logica di cooperazione, la nascita, il consolidamento e l'espansione sui mercati internazionali delle imprese operanti nei diversi settori economici, dai settori tradizionali dell'enogastronomia e dell'artigianato tipico, al commercio, industria e turismo e a tutte quelle imprese di servizio, anche culturali e creative, che operano a supporto delle attività turistiche".