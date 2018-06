'Ndrangheta, annullata sorveglianza Raso

La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale per cinque anni ai fratelli Vincenzo e Michele Raso. Per i giudici di secondo grado sono indiziati "di appartenenza ad una associazione mafiosa" ma per gli ermellini la Corte d'appello ha "errato nel ritenere non necessaria la dimostrazione dell'attualità della pericolosità, così come ricostruita fino all'anno 2011". Nella trattativa con gli estorsori che, nel 2011, volevano il 3% sulla vendita alla Regione del parcheggio pluripiano dell'Ospedale Parini (pagato 16,9 milioni), "l'intervento dei fratelli Raso non è semplicemente volto a aiutare Tropiano Giuseppe ad individuare il gruppo criminale dal quale proviene la minaccia, ma, soprattutto, a trovare un accordo con il gruppo stesso", anche in base a una "comune prassi di matrice 'ndranghetista", scriveva il Tribunale di Aosta motivando l'amministrazione giudiziaria per la Edilsud dei fratelli Tropiano.