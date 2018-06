Incendio a Morgex, condominio evacuato

Un condominio è stato evacuato in centro a Morgex a seguito di un incendio. Il rogo ha coinvolto un alloggio posto all'ultimo piano di uno stabile nelle vicinanze del municipio, in località capoluogo. Sul posto i vigili del fuoco, professionisti e volontari.

"La situazione è sotto cotrollo, tutti sono stati evacuati", spiega il sindaco, Lorenzo Graziola.

Anziana ustionata - Una donna di 74 anni ha riportato ustioni alla parte superiore del corpo a seguito dell'incendio divampato nell'alloggio al piano piu' alto di uno stabile del centro di Morgex. E' stata portata in pronto soccorso ad Aosta con l'ambulanza. Le operazioni di spegnimento sono terminate e le cause in corso di accertamento. Un televisore risulta esploso ma resta da chiarire se le fiamme ne siano state la conseguenza o la causa.