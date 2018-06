Controllate schede, confermato esito elezioni

L'Ufficio elettorale regionale (composto dai giudici Giuseppe Colazingari, Maurizio D'Abrusco e Paolo De Paola, affiancati dal direttore amministrativo Giovanni Sisto) ha controllato le schede contestate e non assegnate durante lo spoglio del 21 maggio scorso nell'ambito delle elezioni regionali. L'esito del voto - secondo quanto appreso dall'ANSA - è stato confermato così come la lista degli eletti. Mercoledì 6 giugno è prevista la proclamazione dei nuovi 35 consiglieri regionali. Successivamente per eventuali contestazioni del risultato sarà possibile fare ricorso al Tar.