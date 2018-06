Carabinieri, più 8% furti in casa in Vda

I furti in abitazione denunciati ai carabinieri in Valle d'Aosta negli ultimi 12 mesi sono in aumento dell'8,38%, in un contesto di calo dei reati contro il patrimonio del 6,42%.

"Il cittadino deve vincere questa resistenza mentale nel contattare le forze dell'ordine", ha detto il comandante del Gruppo carabinieri Aosta, il tenente colonnello Emanuele Caminada, presentando i risultati operativi vigilia della festa dell'Arma. "Una coppia di milanesi a Courmayeur è stata vittima di un furto. Se ne sono accorti all'una ma ci hanno avvisato solo nel tardo pomeriggio, quando i ladri con le chiavi sottratte avevano svaligiato anche la loro casa a Milano", ha spiegato. I carabinieri si sono occupati del 74,2% dei reati (2.527) commessi; ne sono stati scoperti il 24,37%, dato in lieve aumento. Il 44,85% è contro il patrimonio. Per questi reati sono 89 i denunciati (dei quali 14 in stato di arresto). Il 7% dei furti risulta scoperto. In calo quelli su auto (-39%).

Nas, sequestri per 2,8 milioni di euro - Ammonta a 2 milioni e 800 mila euro il valore complessivo degli oltre 50 sequestri effettuati dai carabinieri del Nas negli ultimi 12 mesi in Valle d'Aosta. Lo ha detto il comandante del Gruppo, il tenente colonnello Emanuele Caminada, presentando i risultati operativi vigilia della festa dell'Arma. Nel valore del sequestro viene conteggiato anche il danno da chiusura della attività. Sono state 656 le ispezioni, 59 le infrazioni penali, 47 i denunciati per gravi carenze igienico sanitarie e 177 le infrazioni amministrative. Il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro ha svolto 59 ispezioni in altrettante aziende, contestando a 30 datori di lavori la non messa in regola di 72 lavoratori e recuperando contributi previdenziali evasi per oltre 115 mila euro. I lavoratori in nero erano occupati soprattutto "nella ristorazione, nel settore agricolo e in alcuni casi nell'allevamento", ha sottolineato il comandante del Gruppo carabinieri Aosta. Riguardo all'attività di prevenzione sul territorio, negli ultimi 12 mesi sono state effettuate 12 mila pattuglie (33 in media al giorno). Sono state identificate 36 mila 416 (più 16,3%), controllati 22 mila 100 veicoli (più 12%), ritirate 177 patenti di guida ed effettuati 78 tra sequestri e fermi amministrativi di veicoli a carico di automobilisti in stato di ebbrezza (il 62% è sopra i 30 anni). "Abbiamo fermato anche professionisti, donne, a qualunque ora del giorno e della notte", ha detto Caminada. Tra cocaina, hashish e marijuana è di 1,6 kg lo stupefacente sequestrato. Gli arresti per droga sono stati 12, 14 i denunciati e 72 i segnalati all'autorità prefettizia. Cinque gli anziani truffati rispetto ai sette dei 12 mesi precedenti. Oltre mille gli studenti di 12 istituti interessati dalle iniziative di sensibilizzazione dell'Arma, che nella scorsa stagione invernale è riuscita a tornare sulle piste da sci, garantendo oltre 150 richieste di soccorso. In generale negli ultimi 12 mesi sono stati 623 i denunciati (di cui 43 arrestati), fra i quali gli italiani sono il 67,45%.