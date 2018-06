Odg, grave ingerenza assessore Baccega

L'Ordine regionale dei giornalisti della Valle d'Aosta "difende la propria autonomia e quella del collega Enrico Romagnoli, redattore Rai della TGR Valle d'Aosta e consigliere dell'Ordine nazionale dei Giornalisti", in seguito a un commento pubblicato in una discussione pubblica su Facebook dall'assessore regionale alle Opere pubbliche Mauro Baccega. In particolare "depreca la grave ingerenza nella vita dell'Istituzione e i toni usati dal politico nei confronti del collega, al quale esprime la piena solidarietà".

"Oggi sei stato grande. Un vero professionista. Hai fatto di tutto per non intervistare chi aveva lavorato sodo per questa grande iniziativa. Complimenti, dovrebbero radiarti dall'ordine.

Piccola vendetta? Comunque io sorrido sempre." ha scritto Baccega, indirizzandosi a Romagnoli, che non lo ha intervistato, in occasione della conferenza stampa in cui è stata presentata la costituzione di un elenco per le gare di appalto per lavori pubblici in Valle d'Aosta.