Ferré nuovo presidente Bcc valdostana

Davide Adolfo Ferré è il nuovo presidente della Bcc valdostana. Lo ha designato il consiglio di amministrazione, che ha confermato Roberto Domaine come vicepresidente. I vertici resteranno in carica per il triennio 2018/2020. Oltre a Ferré e Domaine, del nuovo cda (eletto nell'assemblea dello scorso 27 maggio) fanno parte Mauro Azzalea, Stefano Distilli, Pierfrancesco Frau, Simone Lingeri, Nadia Piccot, Raffaella Quendoz e Roberto Rosaire. Il collegio sindacale è invece composto da Paolo Pressendo (Presidente), Giorgio Biancardi e Michele Giovinazzo (Sindaci effettivi).