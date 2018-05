Valanga Courmayeur, via a udienza preliminare

Ha preso il via in tribunale ad Aosta l'udienza preliminare relativa alla valanga che il 2 marzo 2017, sopra Courmayeur, travolse 18 freerider, uccidendone tre e ferendone cinque. Dal 1996 il canale della Visaille, teatro della tragedia, rientra in una zona dove vige il divieto dello sci in fuoripista.

Unico imputato è la guida alpina tedesca - un cinquantenne bavarese - che accompagnava alcuni freerider, tra i quali una delle vittime, Jorg Dietrich Hans Brommer, 57 anni. L'accusa è di omicidio colposo. Il gup Giuseppe Colazingari ha rinviato l'udienza su istanza di un avvocato che ha chiesto i termini a difesa, essendo subentrato recentemente a un collega. Tra coloro che sono intenzionati a costituirsi parte civile, anche alcuni sciatori travolti dalla valanga e salvati dai soccorritori.

Le altre vittime sono il trentacinquenne designer torinese Federico Mighetto (la cui compagna era rimasta ferita) e Costantin Michel Didisheim, 26 anni, belga.