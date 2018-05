Sindaci Uv, Manes resti presidente Cpel

La 'Table des Syndics', che riunisce i sindaci dell'Union valdotaine, ha chiesto "con forza" al presidente dimissionario Franco Manes di "continuare a presiedere il Cpel ed il Celva", "riconoscendogli il buon lavoro svolto ma soprattutto l'onestà intellettuale a reggere un organismo importante con equilibrio, rispettando sempre le posizioni di tutti i sindaci, indipendentemente dalla loro eventuale appartenenza politica". E' quanto si legge in una nota all'indomani della riunione della Table des Syndics per analizzare il risultato delle elezioni regionali 2018.

"In questo momento estremamente difficile per le forze politiche autonomiste valdostane - si legge - è necessario sempre più mettere alla base di ogni ragionamento politico gli enti locali valdostani, ritenendo che l'analisi politica che verrà fatta nelle prossime settimane all'interno del Movimento, debba fondarsi sulle sezioni, sul territorio e sui nostri amministratori che rappresentano la maggioranza dei Comuni della Valle d'Aosta".