Rogo da abbruciamento, 79enne patteggia

Dal suo 'abbruciamento' - in base alle indagini - era divampato un incendio che aveva richiesto l'intervento di due elicotteri della protezione civile, vigili del fuoco, forestali e nucleo antincendi boschivi, con le operazioni di spegnimento e bonifica che si erano protratte fino al giorno successivo. Imputato di incendio colposo, un agricoltore settantanovenne di Donnas nei giorni scorsi ha patteggiato davanti al gup del tribunale di Aosta il minimo della pena (cinque mesi e dieci giorni di reclusione). I fatti risalgono al 21 settembre 2017. L'obiettivo dell'anziano era di far pulizia dei suoi terrazzamenti, bruciando fogliame e sterpaglie, nella convinzione che le fiamme si esaurissero da sole. Ma il rogo si era esteso in un'area boschiva impervia, in località Albard, difficile da raggiungere via terra per i mezzi dei soccorsi.