Osapp, pericolo legionella a Brissogne

Un "pericolo legionella" nella casa circondariale di Brissogne è segnalato dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp dopo una corrispondenza avuta con il comandante del reparto. A seguito di alcuni prelievi in cui sono state rilevate "alte concentrazioni del batterio" nelle tubature, è stata disposta la sanificazione della rete dell'acqua calda. "Non ci risulta - denuncia il sindacato - siano stati avviati accertamenti sanitari per sapere se taluno del personale o delle persone detenute abbiano contratto il micidiale virus".