Massi su regionale, chiusa e riaperta sr Valtournenche

A causa della caduta di alcuni massi è stata chiusa al transito, in entrambi i sensi di marcia, la strada regionale 46. Nel primo pomeriggio è stata riaperta. Lo stop alla circolazione vigeva tra le frazioni Buisson (ad Antey-Saint-André) e Ussin (Valtournenche). Per bypassare il tratto di strada regionale 46 chiuso per la caduta massi tra Antey-Saint-André e Valtournenche, era stata istituita una viabilità alternativa lungo la comunale da frazione Nuarsaz a frazione Chesod, limitatamente al traffico leggero.



"E' stato tutto rimesso in sicurezza: i massi sono stati rimossi, le piante tagliate e le buche tappate", spiega il sindaco di Antey-Saint-André, Mario Bertuletti. "In base al sopralluogo svolto - aggiunge - non c'è altro materiale a monte". "Si è trattato - aggiunge - di una colata detritica che si è portata dietro dei massi di volume abbastanza importante. La strada è stata bloccata perché da un lato c'era un buco e dall'altro un masso".