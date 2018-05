Spaccio ad Aosta,chiesti 32 anni carcere

Rito abbreviato per sette imputati, patteggiamento per uno e per altri tre il rinvio a giudizio o il proscioglimento: il gup Giuseppe Colazingari ha rinviato al prossimo 3 ottobre l'udienza preliminare seguita all'inchiesta su un presunto giro di cocaina che tra il 2015 e il 2016 avrebbe coinvolto soprattutto il quartiere Cogne di Aosta.

Il pm Luca Ceccanti ha chiesto sei anni di reclusione per: i fratelli Franco Nicotera (42), impresario di Pollein, e Gaetano Nicotera (47), che gestiva il bar Grifon d'Oro di via Mont Fallère; i fratelli Maurizio Carboni (47) e Raffaele Carboni, entrambi di Villeneuve, e per Lirim Nela (29) di La Salle (per il fratello Ylli, trentunenne di Morgex, si discuterà nella prossima udienza). Il pm ha chiesto invece due anni per Mohamed Mathlouthi (25), di Quart. Proposto il patteggiamento a un anno di reclusione per Youssef Kadimi (35) di Nus. Non hanno chiesto riti alternativi Vasil Kalia, 25 anni, di Torino, Fran Memaj (42) di Aosta, Aleksander Mhillay (23) di Sarre.