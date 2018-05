Paolo Giachino fuori da Cva

Il dirigente della Cva ed ex amministratore delegato del gruppo Paolo Giachino "non è più in forza alla società". Lo rende noto la società idroelettrica, precisando che "non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni".

Il suo nome, che è anche presidente della Confindustria Valle d'Aosta, era emerso nelle scorse settimane dalle carte dell'inchiesta su episodi di corruzione in Valle d'Aosta (alla quale Giachino risulta estraneo). Il manager era stato intercettato con l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, in un colloquio riguardante la strategia per rimuovere dall'incarico l'attuale presidente della Compagnia valdostana delle acque spa, Marco Cantamessa.