M5S Vda, punti di convergenza con Lega

"Ci sono stati alcuni punti di convergenza tra le due forze politiche e in futuro è prevedibile che ci siano altri dialoghi". Così il Movimento 5 Stelle Vda commenta l'esito dell'incontro avuto nel pomeriggio con la commissione politica della Lega in vista della formazione di un Governo regionale dopo le elezioni del 20 maggio scorso.

"È stato un lungo incontro - sottolineano i referenti del M5S - in cui abbiamo esposto i prerequisiti per avviare le trattative per un eventuale contatto di governo. I nostri prerequisiti sono la riduzione dei costi della politica, la modifica della legge elettorale, l'assenza di condannati al tavolo delle trattative e l'annullamento della quotazione in borsa di Cva".