Impegno civico, no a Uv e Lega

"Esplorare la possibilità di confrontarci su un numero di punti limitati, molto qualificanti, su cui agire rapidamente con una precisa scadenza temporale, per una verifica dei risultati, ferma restando la preclusione nei confronti di Lega e Union valdotaine". E' questo il percorso prospettato da Impegno civico in vista degli incontri politici che precedono l'avvio della legislatura regionale. "Impegno Civico si impegnerà in questo senso a prescindere dal proprio posizionamento rispetto alla maggioranza", spiega in una nota.

"Bisogna ascoltare le indicazioni delle numerose persone che hanno voluto dare fiducia ad un progetto serio e di discontinuità - aggiunge il movimento - chiedendo, sulla scorta delle tre parole che hanno guidato la costruzione del programma lavoro, ambiente, uguaglianza un cambiamento radicale di metodi, di contenuti e di atteggiamenti".