Appello Ospedale, Pg chiede condanna imputati

E' stata aggiornata al 7 giugno l'udienza davanti alla prima sezione della Corte d'Appello di Torino per il processo sull'ampliamento dell'Ospedale Parini di Aosta, nato dall'inchiesta dei carabinieri 'Usque tandem', chiusa nel 2013. In quella data è prevista la sentenza. Dei due capi di imputazione il primo - per abuso d'ufficio - che coinvolge l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, va in prescrizione il 10 giugno, ovvero tre giorni dopo l'atteso verdetto.



Il procuratore generale Marco Grandolfo ha chiesto la condanna per tutti i cinque imputati nel processo di Appello relativo all'inchiesta sull'ampliamento dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta. La richiesta è stata formulata al termine della requisitoria.



Sono imputati per abuso d'ufficio (tutti assolti in primo grado) l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, l'impresario Giuseppe Tropiano, il progettista Serafino Pallu' e l'ingegnere Alessandro De Checchi e Paolo Giunti. La parola è quindi passata agli avvocati, con l'arringa dell'avvocato Claudio Soro (difensore di Pallù).



Le richieste del procuratore generale Marco Grandolfo confermano quelle fatte in primo grado dell'allora pubblico ministero Daniela Isaia: per Rollandin una condanna a un anno e sei mesi, per l'imprenditore Giuseppe Tropiano 1 anno e 8 mesi, per l'ingegnere Serafino Pallù 2 anni, Paolo Giunti 1 anno e 6 mesi, per Alessandro De Checchi 1 anno e 8 mesi.



La vicenda dell'ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta ha portato "un ingiusto vantaggio patrimoniale", ha detto il procuratore generale Marco Grandolfo. Il magistrato ha parlato di "un monopolio bilaterale" e di un "progetto organizzato dagli imputati".



"La vicenda - ha spiegato - va letta in quest'ottica". Secondo il pg ci sono stati "interessi di favoritismo" che hanno provocato un "danno ingiusto per gli esclusi dall'appalto". La requisitoria è durata un quarto d'ora, mentre il processo si è aperto con la relazione del presidente Elisidoro Rizzo.



Difesa Rollandin, rincorsa accusatoria inquirenti - "Vi è una rincorsa accusatoria degli inquirenti dietro il presidente Rollandin attraverso l'iscrizione di notizie di reato e modifiche dei capi di imputazione per arrivare a un addebito di poca entità". Lo ha detto l'avvocato Giorgio Piazzese, legale dell'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, nel processo di Appello riguardante l'inchiesta sull'ampliamento dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta.



"La fissazione della data della sentenza a pochi giorni dalla prescrizione - ha aggiunto l'avvocato Piazzese - significa che la Corte di Appello non vuole assumersi la responsabilità di far prescrivere il processo".