Alpe a congresso il 23 giugno

Dopo il risultato elettorale "al di sotto delle aspettative" a cui hanno fatto seguito le dimissioni del presidente Alexis Vallet, il movimento Alpe convoca il congresso per sabato 23 giugno. Lo riferisce una nota diffusa oggi.



La commissione politica incaricata di incontrare le altre forze per l'individuazione di una maggioranza regionale lavorerà nella direzione di una "piena collaborazione con quelle forze, in particolare autonomiste, - si legge nel comunicato - che hanno messo in discussione la gestione del potere e della cosa pubblica in Valle d'Aosta in questi ultimi 10-15 anni, gestione caratterizzata da clientelismo, mancanza di visione strategica e di prospettiva con conseguente spreco di danaro pubblico". Alpe vuole anche "collaborare con i movimenti che intravedono nell'Europa politica il superamento dei nazionalismi statali e l'affermazione d'una Europa dei popoli".