Soldi in presidenza Vda, Restano da pm

L'ex assessore e attuale consigliere regionale di Pour Notre Vallée Claudio Restano è stato sentito questa mattina in procura nell'ambito dell'inchiesta sul presunto ritrovamento di 25 mila euro in contanti nella scrivania dell'ufficio del presidente della Regione, segnalato alla polizia il 22 giugno 2017. Come 'persona informata dei fatti' per un'ora ha risposto alle domande del pm Luca Ceccanti. nei giorni scorsi erano stati sentiti, con nla stessa formula, anche gli ex consiglieri regionali Leonardo La Torre e Dario Comé, oltre ad una terza persona.

Per quella vicenda sono indagati, per concorso in calunnia, l'ex presidente della Regione, Pierluigi Marquis, il suo segretario particolare Donatello Trevisan, e l'ex presidente del Consiglio regionale Marco Viérin. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, i 25 mila euro sarebbero stati messi nell'ufficio dopo il 10 marzo, data dell'insediamento di Marquis, e dunque avrebbero potuto essere un "pacchetto preconfezionato" ai danni del suo predecessore, Augusto Rollandin.