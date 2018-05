Lega, al via consultazioni governo Vda

"Per avviare le consultazioni con le altre forze, in vista della formazione del Governo Regionale", il Consiglio direttivo della Lega Vallée d'Aoste ha istituito una commissione politica. Ne fanno parte Nicoletta Spelgatti, Paolo Sammaritani, Luca Distort, Stefano Aggravi, Etienne Andrione, Marialice Boldi. "Il calendario degli incontri - si legge in una nota - verrà definito nei prossimi giorni di concerto con le altre forze politiche, fermo restando le contrarietà già espresse verso quelle forze che hanno contribuito all'affossamento della Valle d'Aosta, Uv in primis".