Fondazione comunitaria, 123.000 euro erogati nel 2017

Un patrimonio netto pari a 634 mila euro, erogazioni per 123 mila euro nel 2017, 23 progetti sostenuti, due nuovi fondi: sono i numeri del bilancio di missione della Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta.

"Dopo aver rivisitato logo e sito - ha spiegato il presidente, Luigino Vallet - abbiamo iniziato anche il percorso di adeguamento in base alla riforma del Terzo settore che porterà al Bilancio sociale". I dati: il patrimonio netto è costituito da un fondo di dotazione (76 mila euro) e da fondi patrimoniali (558 mila euro); nel 2017 sono stati raccolti 230 euro provenienti soprattutto da Compagnia San Paolo (80 mila euro) e donazioni (150 mila euro); sono stati sostenuti 13 progetti con risorse della Fondazione (42 mila euro) e 10 progetti con risorse dei Fondi patrimoniali (81 mila euro). "In 10 anni - ha detto Giancarlo Civiero, segretario generale della Fondazione - l'attività è cresciuta e si è ampliata. Facciamo da ponte tra chi ha le risorse e chi ha idee per risolvere i problemi".