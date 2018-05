Avati, sempre agito in rispetto legge

"Con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa regionali e relative ad un mio coinvolgimento in un'indagine penale in corso mi preme evidenziare che non ho mai commesso le condotte ipotizzate e che ho agito sempre nel pieno rispetto della legge". E' quanto dichiara Domenico Avati, 53 anni, dipendente del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, che è indagato dalla procura di Aosta con l'ipotesi di aver fatto pressioni e versato denaro in cambio di voti alle recenti elezioni regionali (era candidato nella lista dell'Union valdotaine e con 815 preferenze è risultato il terzo escluso).

"Confido con assoluta serenità pertanto che i doverosi approfondimenti della Magistratura - aggiunge - condurranno ad accertare la mia totale estraneità alle ipotesi investigative.

Mi preme sottolineare che ho sempre svolto il mio lavoro con totale trasparenza e abnegazione e non ho mai strumentalizzato il mio ruolo lavorativo".