Aggressione al parco, pene per 30 mesi

Due condanne e un patteggiamento davanti al giudice Marco Tornatore (vpo Cinzia Virota) per la presunta aggressione di un giovane nordafricano, colpito alla testa con due bottiglie di vetro (10 giorni prognosi) nell'area verde di corso Lancieri, ad Aosta. Alexander Diaz (24), dominicano domiciliato a Saint-Vincent, ha patteggiato sei mesi di reclusione mentre sono stati condannati a un anno Bryan Jesus Pina Figuereo (24), dominicano, e Danny Sayeedul Gomez (37), venezuelano, domiciliati ad Aosta. L'accusa era di concorso in lesioni personali pluriaggravate, per Diaz anche di minaccia aggravata (prima di fuggire avrebbe puntato una bottiglia rotta contro uno dei ragazzi che volevano fermarli). Secondo le indagini il 14 settembre 2015, dopo una discussione con la vittima, Pina Figuereo era tornato sul posto in auto con gli altri due imputati. Gomez era al volante mentre i suoi amici avrebbero aggredito la vittima alle spalle: Pina Figuereo l'avrebbe immobilizzato mentre Diaz avrebbe continuato a colpirlo.