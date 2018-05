Stella alpina-Pnv, pronti a creare nuovo soggetto

Reduci dal 'discreto' risultato ottenuto alle elezioni regionali (con quattro consiglieri eletti), Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée sono pronte a lavorare per "la creazione di un nuovo soggetto politico con un percorso congressuale aperto anche ad altre forze politiche".

E' quanto si legge in una nota degli organismi politici che si sono riuniti per esaminare l'esito del voto.

Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée confermano l'impegno "per la formazione di un governo stabile, di cambiamento, che possa costruire un futuro di sviluppo e crescita per la Valle d'Aosta", evidenziando "la volontà di rispettare le indicazioni fornite dai valdostani con il voto".

Nel breve tempo, quindi, propongono "un percorso di attento e propositivo confronto con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale".

Area civica, nessun interesse per fusione - "Affermare che Area civica, Stella alpina, Pour notre Vallée intendono lavorare per la creazione di un nuovo soggetto politico è un palese falso ideologico. Alle recenti riunioni di Pnv e Stella alpina non era presente nessun rappresentante di Area civica che, al momento, non ha manifestato nessun interesse ad una potenziale fusione in un nuovo soggetto politico". Lo dichiara, in una nota, Giovan Battista De Gattis, aggiungendo che "per quanto mi riguarda confermo la disponibilità a collaborare anche con Pnv e Stella alpina a cui però mi sento di chiedere maggior rispetto verso le 720 preferenze ottenute dai candidati di Area civica e che, di fatto, hanno permesso alla coalizione di conquistare il quarto seggio a Palazzo regionale".

Pnv, ogni decisione concordata assieme - "Ogni decisione, ogni scelta, è stata presa interpellando Renato Favre, che ci risulta essere il coordinatore di Area civica. E' stato invitato ad ogni riunione e la linea politica è stata concordata assieme. Adesso vogliamo capire chi è il coordinatore di Area civica". Lo ha dichiarato Fabio Gradi, coordinatore di Pour notre Vallée, in merito all'ipotesi di creazione di un unico soggetto politico tra Area civica, Stella alpina e Pnv.