Viérin, spaventa rischio deriva populista

"Spaventa più di qualsiasi altra cosa il rischio di deriva populista che si sta mettendo in atto e emerge in queste ore, oltre alla crisi istituzionale che si sta cercando di creare in modo strumentale, addossando al Presidente della Repubblica responsabilità che in realtà non sono che prerogative costituzionali, e che ricordano purtroppo periodi bui della storia d'Italia". E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, commentando sui social l'evoluzione della situazione politica nazionale.

"Pian piano la verità emerge. Da più di 80 giorni le due forze politiche che hanno detto di voler governare l'Italia e che hanno sbandierato il cambiamento, prima ancora di dimostrare di essere in grado di concretizzare tutto ciò che hanno promesso, non sono intanto ancora riuscite neppure a formare un governo. E questo la dice lunga su ciò che purtroppo ci aspetta, e fa emergere l'incapacità di riuscire a dare governabilità ad un Paese".