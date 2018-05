Uv, congresso a fine giugno

Per rinnovare la dirigenza e definire la linea politica, l'Union valdotaine si riunirà in congresso a fine giugno (forse il 30). Lo ha deciso a Verres il Conseil federal dell'Union valdotaine accogliendo - con 35 voti a favore e 30 contrari (3 astenuti) - la richiesta avanzata in chiusura dei lavori dal consigliere regionale David Follien di anticipare l'assise, che in un primo momento era prevista a inizio settembre come annunciato dal presidente del Leone rampante, Ennio Pastoret.

In merito al voto Pastoret si è assunto le proprie responsabilità "per non essere stato abbastanza presente sul territorio". Sulla questione morale sono invece intervenuti l'assessore regionale Emily Rini e il consigliere David Follien: la prima da sostenuto che "va bene essere garantisti, ma non struzzi, perché non è nascondendo i problemi che questi si risolvono magicamente. Anzi, scoppiano e rischiano di essere ingestibili"; secondo Follien "la questione morale non è più derogabile, nell'interesse del Movimento stesso e delle tante persone perbene che ne fanno parte, se non la si vuole affrontare per l'Uv sarà la fine".