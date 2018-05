Scontro in rotatoria, grave aostano

Un uomo di 68 anni di Aosta è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Parini in seguito a un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto è entrata nella rotatoria di via Garibaldi, nel capoluogo regionale, senza né frenare né sterzare, finendo contro un altro veicolo. A bordo c'erano un cinquantenne e una diciassettenne di Issime, che hanno riportato ferite non gravi. In base a una prima ipotesi, il sessantottenne - privo di conoscenza all'arrivo dei soccorritori - potrebbe essere stato colpito da un malore. Sul posto l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30.