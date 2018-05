Boom turismo in Vda, +13% arrivi a marzo

Il mese di marzo è stato nettamente positivo per i flussi turistici in Valle d'Aosta. Lo rivelano i dati diffusi dall'assessorato al Turismo. Sono aumentati gli arrivi (119.965, +13,42 per cento rispetto al marzo 2017) e le presenze (409.321, +7,3 per cento). In dettaglio aumentano sia gli italiani (63.686 arrivi, +8,21 per cento; 149.892 presenze, +1,83 per cento) sia gli stranieri (56.279 arrivi, +19,94 per cento; 259.429 presenze, +10,73 per cento).

I dati sono in crescita sia negli hotel (+12,58 per cento di arrivi, 98.108) sia nelle strutture extra-alberghiere (+17,34 per cento, 21.857).