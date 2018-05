Cognetta, a rischio 50 mln fondi europei

La Valle d'Aosta rischia di perdere 50 milioni di fondi europei. E' quanto denuncia il consigliere regionale Roberto Cognetta a seguito della relazione annuale di attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020, che fa il punto della situazione a metà 2018 sull'utilizzo dei fondi europei.

Dai dati emerge "un evidente ritardo sull'attuazione" e si rimarca "una situazione di criticità riguardo alla capacità di spesa". "La spesa certificata prevista entro la fine del 2018 - spiega Cognetta - era di 55,5 milioni di euro, mentre, attualmente, sono state certificate spese per 5 milioni di euro, il che significa che entro la fine dell'anno dovranno essere documentati ancora 50,5 milioni di euro, ovvero il 90% del previsto, pena la perdita dei soldi assegnati".

"Quali sono le cause di questo disastro? La risposta è contenuta nella relazione - prosegue - nel punto dove analizza le criticità riscontrate nell'attuazione e dove si parla esplicitamente di un impianto programmatorio che non ha retto 'all'evidente discontinuità nella governance politica e amministrativa del Programma stesso che, nell'arco di cinque anni, ha vissuto la successione di quattro Assessori, cinque Autorità di gestione, quattro dirigenti apicali di primo livello e tre dirigenti della struttura competente in materia di politiche del lavoro'. Altrettanto critica risulta la gestione del personale preposto all'Autorità di Gestione, che sconta, ancora oggi, un elevato grado di turn over a causa degli assensi a procedure di mobilità interna ed esterna, ovvero a periodi di aspettativa dal lavoro del personale con maggiore anzianità di servizio".