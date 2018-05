Ciclismo, Faustino Coppi racconta padre

Nell'ambito delle iniziative organizzate per la 21/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, sarà presentato a Saint-Vincent il libro 'Un'altra storia-Lettere di un figlio a suo padre' scritto da Faustino Coppi, figlio del 'Campionissimo' delle due ruote. L'evento è in programma alle 11 di sabato 26 maggio al Centro congressi.

"Faustino racconterà Fausto Coppi vincitore di cinque Giri d'Italia (1940, 1947, 1949, 1952, 1953), due Tour de France (1949, 1952), quattro Campionati italiani (1942, 1947, 1949, 1955) e un Campionato mondiale (1953), su strada; fu primatista mondiale su pista dell'ora nel 1942 (45,871 km) e due volte Campione del mondo d'inseguimento (1947, 1949). Ma soprattutto racconterà suo padre e la sua storia. Come recita il titolo del libro, Un'altra storia" si legge nella presentazione dell'evento.