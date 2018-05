Treno contro Tir, 'sembrava terremoto'

"A un certo punto abbiamo sentito questo grosso botto, il treno ha iniziato come a tremare. Hanno iniziato a cadere le valige, a muoversi gli oggetti. Subito mi era sembrato un terremoto". E' la testimonianza dell'aostano Daniele Di Tommaso, insegnante di Lettere di 44 anni, tra i passeggeri del treno che ieri sera ha travolto un tir a Caluso.

"Ero nel secondo vagone, c'erano altre cinque persone. Siamo rimasti sospesi, e solo dopo - racconta - abbiamo scoperto di essere sopra il primo vagone. Sospesi e inclinati, non sapevamo dove stare, c'era la paura che il vagone potesse scendere e cadere giù. Allora poi abbiamo cercato di uscire: abbiamo prima rotto il vetro, però poi abbiamo visto che lì eravamo troppo in alto per scendere. Allora siamo passati dall'altra parte e siamo riusciti a uscire dalla porta del treno. Poi siamo andati nel punto di raccolta e abbiamo visto che pian piano arrivavano i soccorsi. Lì ci siamo resi conto della situazione".

"Il nostro vagone - spiega Daniele Di Tommaso - è andato verso l'alto, non ha proseguito verso il basso. Lì vicino c'era un casa, saremmo potuti andarle contro.

Tra virgolette siamo stati più fortunati dei viaggiatori del primo". In quella situazione "ho dato una mano a chi riuscivo, si è creato un clima di collaborazione. Ho visto anche i feriti gravi".

"Io - ricorda - venivo da Roma, vado giù ogni tanto. Ero arrivato a Torino poi sono salito sul treno per arrivare ad Aosta, avrei dovuto prendere a Ivrea la coincidenza". Dopo l'incidente "mi sono fermato lì nei dintorni dove avevo degli amici, che mi sono venuti a prendere, e poi stamattina ho preso il pullman e sono venuto in Pronto soccorso ad Aosta. Mi sono fatto vedere, ho male a un ginocchio. Sul momento non avevo un dolore fortissimo ma poi è cresciuto".

"Io - sottolinea Di Tommaso - ho preso treni tutta la vita, credo ancora che siano un buon mezzo di trasporto. Certo sappiamo com'è quella linea, come sia da ammodernare, come sia da migliorare, sappiamo tutte le polemiche giustissime che ci sono. Ma il treno è uno dei mezzi più sicuri, tutto sommato".