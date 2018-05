Treno contro Tir: pendolari,da anni chiediamo ammodernamento

"Il problema dei passaggi a livello è stato evidenziato più volte nel corso degli anni, sono fonti di grandi problemi e di grandi incidenti". Lo sostiene Fabio Protasoni, dell'associazione Pendolari stanchi Valle d'Aosta, che da tempo chiede un ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Torino.

"Facciamo un appello - aggiunge - a tutte le amministrazioni pubbliche e a tutti i responsabili perché facciano le scelte che devono essere fatte per togliere i passaggi a livello. Ci rendiamo conto che sono necessari grandi investimenti, ma si tratta di una priorità per mettere in sicurezza il trasporto pubblico". Le alternative sono "i sottopassi, oppure la deviazione del percorso stradale".

Secondo Protasoni "l'incidente di Caluso nel 2018 non doveva succedere, quel treno avrebbe dovuto fermarsi prima. Ciò che è successo è ovviamente una responsabilità politica, prima che giuridica, che deve essere assunta da tutti, dalla Regione Piemonte e dalla Regione Valle d'Aosta". Tuttavia "so che negli anni scorsi la Regione Piemonte aveva avviato un percorso per il superamento e l'eliminazione dei passaggi a livello".

"Prendere il treno nei prossimi giorni per i pendolari e per i ferrovieri - sottolinea Protasoni - sarà fonte di grande angoscia".