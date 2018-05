Lanièce, chiesto a premier posizione su autonomie

"Al Presidente incaricato abbiamo chiesto la posizione che il suo Governo avrà sulle autonomie speciali, dato che non vi è menzione nel contratto di Governo di Lega e Movimento 5 Stelle." Lo dichiara, in una nota, il senatore valdostano Albert Lanièce, vicepresidente del gruppo Per le Autonomie, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.

"Per quel che riguarda la Valle d'Aosta - prosegue Lanièce - ho sottolineato come le questioni per noi più importanti sono l'aggiornamento dei rapporti finanziari e la risoluzione dei contenziosi in essere con lo Stato, la costituzione del collegio regionale per le elezioni europee, il sostegno alle politiche della montagna e l'inserimento in Costituzione, qualora si riprenda il cammino delle riforme, del principio della previa intesa, naturalmente a patto che vi sia anche la volontà di modificare lo statuto speciale. Noi crediamo che l'Italia debba essere protagonista del rilancio dell'Europa e non della sua messa in discussione".