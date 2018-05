Parcheggio Parini, indaga pm Corte conti

Su delega della procura regionale della Corte dei conti, la guardia di finanza ha acquisito nei giorni scorsi a palazzo regionale documentazione amministrativa riguardante l'ampliamento dell'ospedale Parini. L'istruttoria era stata aperta nel 2013 dall'allora procuratore contabile Claudio Chiarenza ed è poi arrivata al suo successore, Roberto Rizzi.

I profili sotto la lente d'ingrandimento sono diversi, dal prezzo pagato per il parcheggio pluripiano dell'ex area dell'ex residence Mont Blanc alle procedure di scelta del contraente per i lavori della galleria che lo collega a piazza Caduti nei lager nazisti. Lavori che erano stati oggetto di diversi esposti e di due processi penali, seguiti alle inchieste dei carabinieri 'Tempus Venit' e 'Usque Tandem'. La Regione aveva deliberato l'acquisto del parcheggio da circa 500 posti auto nel 2010 - quando non era ancora costruito - pagandolo 16,9 milioni di euro. Il rapporto costi-benefici dell'operazione era stato al centro di una consulenza di due ingegneri.