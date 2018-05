Comprami iPhone o ti rovino, donna a processo

Richieste di denaro e di un iPhone all'ex compagno per non svelare ai colleghi dettagli della sua vita che lo avrebbero "rovinato". Ma anche botte e maltrattamenti a lui e alla madre (con due traumi cranici da 7 e 10 giorni di prognosi). Una trentaduenne nigeriana domiciliata ad Aosta, Pecula Enabulele (difesa dall'avvocato Tony Latini), è stata rinviata a giudizio dal gup Giuseppe Colazingari (pm Luca Ceccanti). Le ipotesi di reato sono estorsione, tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

I fatti tra il 2016 e il 2017 nell'abitazione aostana della presunta vittima, dove la donna si era trasferita. "Vado lì" e "faccio vedere a tutti le foto e i video", gli avrebbe scritto.

"Questa non è una minaccia, è una promessa. Io non posso perdere i soldi che ti ho prestato". L'uomo (assistito dall'avvocato Davide Meloni) ha riferito di essere stato costretto a comprarle un iPhone 7 plus (da 939 euro) senza però darle il denaro richiesto, e anzi denunciando l'estorsione.