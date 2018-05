Cgil, cittadini vogliono concretezza

"Il messaggio è chiaro: i cittadini vogliono concretezza, vogliono sentire parlare di lavoro, di rilancio vero del turismo, dell'agricoltura e di trasporti efficienti". E' questa l'analisi della Cgil del voto delle regionali in Valle d'Aosta. "Ci auguriamo che il prossimo governo regionale dia le risposte che i cittadini si aspettano da anni, abbandonando le logiche di potere che hanno caratterizzato il passato", spiega la segretaria generale Vilma Gaillard. "Basta con le parole al vento e gli slogan, - prosegue - che servono solo ad aumentare la popolarità di questo o quel politico. La politica è una cosa seria e non solo un luogo, in cui spartirsi le poltrone. Che il lavoro torni a essere concretamente una priorità e non solo caratteri neri per riempire i vari programmi elettorali". Secondo Gaillard "i Valdostani, anche scegliendo l'astensionismo, hanno dato una sonora bocciatura ai partiti autonomisti e precluso l'entrata nella prossima assemblea consiliare al Pd e al Centro Destra".