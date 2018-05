Aggredì con machete, giudizio immediato

Il pm Carlo Introvigne ha chiesto il giudizio immediato per Roberto Giovanni Bosisio, 55 anni, di Aosta, arrestato la notte di Capodanno per tentato omicidio.

Sull'istanza della procura dovrà pronunciarsi il gip. La perizia depositata nei giorni scorsi dallo psichiatra incaricato dal giudice ha infatti accertato la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e l'attuale capacità di partecipare al processo. In stato di alterazione psicofisica - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - Bosisio aveva minacciato e aggredito con una roncola e un machete due uomini, ferendone uno, un quarantanovenne di Aymavilles, al viso e a una mano (prognosi di 25 giorni). I fatti in via Elter, nel quartiere Cogne di Aosta. Giunti sul posto, i militari l'avevano individuato affacciato alle scale della sua abitazione, mentre brandiva armi da taglio. Dopo aver tentato di aggredire anche i "militari e i poliziotti intervenuti", era stato bloccato e disarmato anche con lo spray al peperoncino in dotazione all'Arma. Durante le perquisizioni erano stati sequestrati un machete, una roncola, quattro coltelli a serramanico. Bosisio è difeso dall'avvocato Davide Meloni.