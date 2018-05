'Odontotecnico fa il dentista',2 assolti

In base alle indagini l'odontotecnico, aiutato dal dentista, avrebbe svolto compiti esclusivi di quest'ultimo. Entrambi erano finiti a processo con l'accusa di concorso in abusivo esercizio della professione.

Tuttavia il giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore, dopo aver ascoltato due testimonianze, li ha assolti d'ufficio "perché il fatto non sussiste" e senza aspettare la discussione tra le parti (articolo 129 del codice di procedure penale). I fatti risalgono al maggio 2016, in uno studio nei dintorni di Aosta. Secondo le indagini, l'odontotecnico (difeso dall'avvocato Rosa Mollo di Torino) avrebbe rilevato le impronte delle arcate dentarie, svolto ispezioni del cavo orale e inserito e rimosso protesi dentarie, senza che l'odontoiatra titolare dello studio (assistito dall'avvocato Carlo Laganà di Aosta) intervenisse. Hanno testimoniato il paziente che aveva fatto denuncia e un altro medico dello studio, che ha negato ogni addebito per gli imputati. L'accusa era rappresentata dal vpo Sara Pezzetto.