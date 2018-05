Furti ad Ayas, tre arresti

I carabinieri hanno arrestato ieri tre cittadini moldavi di 30 anni accusati di ricettazione. Sono stati trovati in possesso della refurtiva di tre furti in una ferramenta, una pasticceria e un negozio di generi alimentari di Champoluc, ad Ayas. I tre erano domiciliati in un'abitazione di Brusson e si sono serviti di un'automobile con targa modificata nella quale è stata trovata una parte della refurtiva e oggetti per lo scasso.