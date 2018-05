Ferito da masso, sei rinvii giudizio

Il gup di Aosta Paolo De Paola ha rinviato a giudizio i sei imputati nel procedimento per disastro colposo e lesioni personali gravissime relativo all'incidente che il 16 marzo 2011 rese invalido l'ingegnere Michel Chabod, di Valsavarenche, oggi quarantunenne, travolto da un masso a volante della sua auto a Villeneuve. Accolta la richiesta del pm Eugenia Menichetti.

Processo il 2 luglio (giudice monocratico) per il proprietario del terreno da cui si staccò la pietra, Gabriele Gianni (77) di Aosta, l'affittuaria del campo, Anna De Santis (49) di Aosta, l'allora sindaco Roberta Quattrocchio (53), il progettista Luciano David (72) di Villeneuve, l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e l'ex dirigente regionale dei Lavori pubblici Carlo Berthod (77). E' stata contestata la mancanza di uno studio geologico preliminare all'allargamento della strada, avvenuto a fine anni '80.

Sono parti civili tre familiari di Chabod e Assotrasporti (che aveva presentato l'esposto); responsabili civili la Regione e il Comune di Villeneuve. Tutti gli imputati sono accusati di concorso in disastro colposo, in relazione ai reati di frana e attentato alla sicurezza dei trasporti; David, Rollandin, Quattrocchio e Berthod anche di concorso in lesioni personali colpose. La camera di consiglio è durata circa un'ora, la discussione poco meno di tre.